Audience-Intelligence-Plattformen - Beliebteste Apps - St. Helena

Khoros Marketing ermöglicht es Kunden, ihre komplexen Social-Marketing-Vorgänge zu vereinfachen, um ihre Marke aufzubauen und zu schützen. Khoros Marketing bietet Kunden: * Soziales Marketing: Orchestrieren, steuern, engagieren und messen Sie integrierte soziale Kampagnen auf einer einfach zu konfigurierenden und äußerst anpassungsfähigen Plattform. * Intelligenz: Bleiben Sie Ihrem Markt, Ihrer Konkurrenz und Ihrem Publikum einen Schritt voraus mit leistungsstarken und dennoch zugänglichen Erkenntnissen, die auf einer unbegrenzten Echtzeitsuche in öffentlichen sozialen Kanälen basieren. * Vault: Schützen Sie Ihre Marke in allen sozialen Netzwerken mit Zugangs- und Anmeldeinformationsverwaltung. * Erlebnisse: Inspirieren Sie die Beteiligung des Publikums an Ihren digitalen Angeboten durch die Kraft von Social UGC. * Zu den wichtigsten Vorteilen gehören: Skalieren Sie Ihre Interaktionen: Bringen Sie alle Ihre Teams, Kanäle und Inhalte auf einer Plattform zusammen, um integrierte soziale Kampagnen zu verwalten. * Schützen Sie Ihre Marke: Zentralisierte Sichtbarkeit und Kontrolle über Kontozugriff, Inhaltsgenehmigung und Teams bedeuten den Schutz des Markenwerts in großem Maßstab. * Messen Sie, worauf es ankommt: Übersetzen Sie Ihre soziale Leistung mit konfigurierbaren Dashboards und Datenexporten in Kennzahlen, die für Ihr Unternehmen wichtig sind. * Krisenmanagement: Behalten Sie den Überblick über jede Krise, indem Sie anhand von Echtzeitdaten und benutzerdefinierten Benachrichtigungen verstehen, wann Krisen auftreten und wie und wann Sie eingreifen müssen. * Wettbewerbsinformationen: Entwickeln Sie Wettbewerbs-Benchmarks und verfolgen Sie die Kampagnen Ihrer Konkurrenten, um eine sinnvolle Markendifferenzierung sicherzustellen.