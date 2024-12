Beliebteste Zuletzt verwendet Audience-Intelligence-Plattformen - Beliebteste Apps - Neukaledonien

Audience-Intelligence-Plattformen sammeln und bewerten öffentlich verfügbare Online-Daten und ermöglichen Unternehmen so tiefgreifende Einblicke in ihre Zielgruppen. Vermarkter nutzen die von diesen Plattformen erfassten Daten, um Kundensegmente zu formulieren, Influencer zu identifizieren, Marktforschung durchzuführen und Entscheidungsprozesse zu steuern. Mit ihrer Fähigkeit, sofortigen und kontinuierlichen Zugriff auf Zielgruppeneinblicke und -analysen zu ermöglichen, ermöglicht diese Software eine schnelle und fundierte Entscheidungsfindung in Bereichen wie Markenmarketing, Content-Strategien, Werbung und Produktentwicklung für Unternehmen.