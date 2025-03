Attributionssoftware - Beliebteste Apps

App Store für Web-Apps Finden Sie die richtige Software und Services.

Unternehmen nutzen Marketing-Attributionssoftware, um zu analysieren, wie sich verschiedene Aktionen, Ereignisse oder Berührungspunkte im gesamten Akquise- und Verkaufsprozess auf den Gesamterfolg ihrer Marketing- und Vertriebsbemühungen auswirken. Da ein abgeschlossener Verkauf in der Regel aus einem komplexen Zusammenspiel mehrerer Faktoren resultiert, die in einer etwas unvorhersehbaren Reihenfolge auftreten, kann es schwierig sein, die Hauptfaktoren für den Erfolg zu ermitteln. Marketing-Attributionssoftware spielt eine entscheidende Rolle bei der Wertzuweisung jedes Faktors, der den Erfolg eines Verkaufs beeinflusst haben könnte, basierend auf seiner Auswirkung auf den Kunden oder Interessenten während der Interaktionen mit dem Unternehmen. Als zentraler Knotenpunkt konsolidiert diese Software Daten aus verschiedenen Marketing- und Softwaretools und lässt sich nahtlos in Lösungen integrieren, die von Vertriebs-, Marketing- oder PR-Abteilungen eingesetzt werden, wie z. B. CRM, Marketingautomatisierung, E-Mail-Marketing, E-Mail-Tracking, Nachfragegenerierung und Vertrieb Analysetools.