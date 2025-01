Attributionssoftware - Beliebteste Apps - Katar

ChannelMix

channelmix.com

Mit einer End-to-End-Plattform und einer umfassenden Suite von Analyseprodukten bietet ChannelMix führenden Marken und Agenturen einen klaren Weg zur Messung und Steigerung des Marketing-ROI. ChannelMix leistet Pionierarbeit bei der zukunftsfähigen Marketingmessung mit First-Party-Analyse-Tracking und Datenmodellen, die genauere, nachhaltigere und wirkungsvollere Erkenntnisse für das Unternehmen liefern. Mit ChannelMix erhalten Sie vollständige Transparenz und Kontrolle über Marketingausgaben, Ziele, ROI und mehr – ohne dass Sie Abfragen oder Codierung erlernen müssen. - ChannelMix erfordert keine SQL- oder Programmierkenntnisse – unser Team verwaltet und repariert Datenverbindungen für Sie. Kunden haben mit ChannelMix eine Zeitverkürzung von bis zu 90 % bei der Vorbereitung von Daten für die Analyse festgestellt. - Alle Daten werden in einem speziellen Data Warehouse (Amazon Redshift, Google BigQuery) gespeichert, das vom ChannelMix-Team für Sie verwaltet wird. Wir entlasten Ihr Team von der Datenverwaltungslast. - ChannelMix lässt sich in das BI- oder Visualisierungstool Ihrer Wahl integrieren: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin und mehr. Mit unseren Schnellstart-Dashboards können Sie in weniger als 3 Tagen eine Berichtslösung einrichten und in Betrieb nehmen. - Die Plattform wird von einem zu 100 % in den USA ansässigen Team unterstützt. Kunden erhalten Kontoverwaltung und Datenunterstützung mit Antwort am selben Tag.