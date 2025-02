App Store für Web-Apps Finden Sie die richtige Software und Services.

Suchen

✨ WebCatalog Desktop ✨ Verwandeln Sie mit WebCatalog Desktop-Websites in Desktop-Apps und greifen Sie auf eine Fülle von exklusiven Apps für Mac, Windows. Verwenden Sie Spaces, um Apps zu organisieren, mühelos zwischen mehreren Konten zu wechseln und Ihre Produktivität wie nie zuvor zu steigern. WebCatalog Desktop herunterladen Mehr erfahren

Beliebteste Zuletzt verwendet AR WYSIWYG-Editor-Software - Beliebteste Apps - Tonga

Ein Augmented Reality (AR) What You See Is What You Get (WYSIWYG)-Editor ermöglicht Benutzern mit minimalen oder keinen Programmierkenntnissen die mühelose Erstellung von AR-Erlebnissen. Mit intuitiven Drag-and-Drop-Funktionen erleichtern AR WYSIWYG-Editoren AR-Entwicklern das Importieren von 3D-Objekten, sogenannten Zielbildern, und deren nahtlose Integration in vorgefertigte Szenen. Diese Zielbilder sollten aus der Perspektive der Kamera erkennbar und verfolgt werden können, sodass sie mit HTML-Inhalten überlagert werden können. Darüber hinaus speichert ein AR-WYSIWYG-Editor diese Zielbilder sicher und bietet Benutzern die Flexibilität, sie bei Bedarf erneut anzuzeigen und zu ändern. Diese Tools sind besonders vorteilhaft für Personen, die daran interessiert sind, mobile AR-Anwendungen ohne die Komplexität herkömmlicher Codierungsanforderungen zu erstellen.