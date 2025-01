Beliebteste Zuletzt verwendet AR WYSIWYG-Editor-Software - Beliebteste Apps - Peru

Ein Augmented Reality (AR) What You See Is What You Get (WYSIWYG)-Editor ermöglicht Benutzern mit minimalen oder keinen Programmierkenntnissen die mühelose Erstellung von AR-Erlebnissen. Mit intuitiven Drag-and-Drop-Funktionen erleichtern AR WYSIWYG-Editoren AR-Entwicklern das Importieren von 3D-Objekten, sogenannten Zielbildern, und deren nahtlose Integration in vorgefertigte Szenen. Diese Zielbilder sollten aus der Perspektive der Kamera erkennbar und verfolgt werden können, sodass sie mit HTML-Inhalten überlagert werden können. Darüber hinaus speichert ein AR-WYSIWYG-Editor diese Zielbilder sicher und bietet Benutzern die Flexibilität, sie bei Bedarf erneut anzuzeigen und zu ändern. Diese Tools sind besonders vorteilhaft für Personen, die daran interessiert sind, mobile AR-Anwendungen ohne die Komplexität herkömmlicher Codierungsanforderungen zu erstellen.