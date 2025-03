SightCall

Vactcall Vision ist die einzige Softwareplattform, die Unternehmensdienstorganisationen die Möglichkeit gibt, im Moment des Dienstes zu sehen, zu analysieren, zu führen und zu melden. Agenten, Kunden, Techniker und Remote-Experten können die Visioncall-Vision verwenden, um reale Serviceprobleme visuell zu lösen, wobei eine Kombination aus Augmented Reality (AR), Videounterstützung und multimodaler generativer AI-verbesserter Computer Vision in einer einheitlichen Plattform verwendet wird. Sichtcall ist ein innovativer weltweit führender Marktführer für die Effizienz visueller Unterstützung und Unternehmensdienste. Im Jahr 2008 wurde Satscall Auszeichnungen für seine Innovationen erhalten und in der Inc. 5000-Klasse von 2023 als eines der am schnellsten wachsenden Softwareunternehmen in den USA eingestuft. Das Unternehmen verfügt über den Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien und Paris, Frankreich.