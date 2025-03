AR-Collaboration-Tools - Beliebteste Apps - Vatikanstadt

XMReality

XMReality bietet eine für Ihr Unternehmen entwickelte visuelle Fernunterstützungslösung, die immer vollständig sicher und anpassbar ist, um sie an Ihre Marke anzupassen. XMReality wurde durch Augmented Reality erweitert und ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Es ist leistungsstark genug, um die Problemlösung aus der Ferne schneller als je zuvor zu machen, und dennoch so einfach, dass jeder in Ihrem Unternehmen es nutzen kann. Ohne Implementierungszeit können Sie sofort loslegen. XMReality AB (publ) ist Marktführer im Bereich der visuellen Fernunterstützung und unsere Lösung wird weltweit in mehr als 60 Ländern eingesetzt. Nestlé, Electrolux Professional, Sidel, Heineken und Nibe sind Beispiele für mehr als 150 Kunden. XMReality hat seinen Sitz in Schweden und den USA und ist am Nasdaq First North Growth Market notiert (Tickersymbol: XMR).