AR-Collaboration-Tools - Beliebteste Apps - Mexiko

AR-Collaboration-Tools werden verwendet, um mithilfe von Augmented-Reality-Anwendungen (AR) aus einer Remote-Umgebung zu schulen, zusammenzuarbeiten und technischen Support bereitzustellen. AR Collab-Tools werden häufig zur Bereitstellung von Fernunterstützung in Bereichen wie Wartung, Fertigung, Automobil und Versorgungsunternehmen eingesetzt. In diesen Bereichen können Benutzer Hardware wie Telefone, Tablets oder AR-Brillen mit einer Software verbinden, die ihnen visuelle Anweisungen liefert, die ihnen zeigen, wie sie die Wartung eines bestimmten Geräts durchführen. Ein Beispiel wäre ein Maschinenteil, das ausgefallen ist und nun ein Außendienstmitarbeiter lernen muss, es zu reparieren. AR-Collaboration-Software kann nicht nur visuelle Anweisungen liefern, die dem Arbeiter genau zeigen, wo sich die Störung an der Ausrüstung befindet, sondern sie kann ihn auch mit einem Remote-Support-Team verbinden, das genau sehen kann, was der Arbeiter sieht. Gemeinsam können sie mithilfe von AR und visuellen Anweisungen an der Lösung des Problems arbeiten.