Boman.ai ist ein Plug-n-Play-DevSecOps-Produkt, das kontinuierliche Anwendungssicherheit in die DevOps-Pipeline bringen kann. Es bringt SAST (Static Application Security Testing), DAST (Dynamic Application Security Testing), SCA (Software Composition Analysis) und Secret Scanner in die CICD-Pipeline. Es basiert auf ML, um Fehlalarme und Rauschen zu entfernen. Kann in vorhandene Anwendungssicherheitstools integriert werden. Es bietet ein Schwachstellenmanagementsystem und vollständige Transparenz der Anwendungssicherheit auf einer einzigen Plattform. Kann Compliance-Berichte erstellen. Kann in Jira- und Entwickler-Workflows integriert werden. Die Scans erfolgen am CICD des Kunden, Boman.ai lädt nirgendwo Kundencodes hoch.