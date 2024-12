Beliebteste Zuletzt verwendet ASPM-Software (Application Security Posture Management). - Beliebteste Apps - Gabun

Application Security Posture Management (ASPM) ist ein umfassender Cybersicherheitsansatz zum Schutz von Softwareanwendungen vor potenziellen Bedrohungen. Dieser Prozess umfasst die kontinuierliche Bewertung, Überwachung und Verbesserung der Anwendungssicherheit einer Organisation. ASPM integriert verschiedene Technologien zur Identifizierung und Bewältigung von Sicherheitsrisiken in Softwareanwendungen und bietet Transparenz, Risikoerkennung und Empfehlungen zur Behebung. Es unterstützt Sicherheitsteams, DevOps und IT-Administratoren bei der Verwaltung der Compliance, der Priorisierung von Risiken und der Behebung von Schwachstellen. ASPM-Lösungen heben sich von anderen Cybersicherheitstools wie Security Information and Event Management (SIEM)-Systemen und Schwachstellenscannern ab. Während sich diese Tools auf die Identifizierung, Bewertung und Minderung von Sicherheitsrisiken im Großen und Ganzen konzentrieren, ist ASPM speziell für die Sicherung von Softwareanwendungen konzipiert. Es bietet einen umfassenden Überblick über die Anwendungssicherheit und lässt sich in den Entwicklungslebenszyklus integrieren, um proaktive Sicherheitsmaßnahmen zu ermöglichen.