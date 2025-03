Instaclustr

instaclustr.com

Vollständig gehosteter und verwalteter Service für OpenSearch OpenSearch ist eine leistungsstarke Such- und Analysesuite, die die Aufnahme, Protokollierung, Suche, Aggregation, Anzeige und Analyse von Daten ermöglicht. Diese Funktionen ermöglichen eine Vielzahl wertvoller Anwendungsfälle wie Protokollierung und Anwendungssuche. Instaclustr Managed OpenSearch ist eine 100 % Open-Source-Lösung, was bedeutet, dass Sie von den Vorteilen der Community-Innovation und der Anbieterauswahl profitieren und gleichzeitig von unserer benutzerfreundlichen automatisierten Plattform und dem Expertensupport profitieren. Integrieren Sie unsere Managed OpenSearch-Lösung in wenigen Minuten in Ihre aktuellen Arbeitsabläufe und setzen Sie Ihre wertvollen Ressourcen frei, um sich auf den Rest Ihres Anwendungsstapels zu konzentrieren.