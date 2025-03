ARO-Tools (Application Release Orchestration). - Beliebteste Apps - Uruguay

mogenius

mogenius.com

mogenius – die Kubernetes Operations Platform – vereinfacht Kubernetes-Vorgänge in Cloud- und On-Prem-Umgebungen und integriert Best Practices in die Entwicklerproduktivität durch verbesserte Softwarebereitstellungsmechanismen und Self-Service-Funktionen. Diese cloudunabhängige Plattform reduziert den DevOps-Overhead und ermöglicht ein effektives Infrastrukturmanagement für Teams jeder Größe, ohne an einen Anbieter gebunden zu sein. Die Plattform integriert Sichtbarkeit, Beobachtbarkeit und Automatisierung in einer einzigen Lösung für eine vollständige Kubernetes-Kontrolle. Es optimiert CI/CD-Workflows und sorgt für Sicherheit auf Unternehmensniveau. mogenius ist ideal für Teams, die eine schnelle Bereitstellung, eine Senkung der Cloud-Kosten und einen geringeren Wartungsaufwand anstreben, insbesondere wenn die internen Ressourcen begrenzt sind. DevOps- und Plattformingenieure können innerhalb weniger Tage schnell ihre eigene interne Entwicklerplattform einrichten. Kostenloser Plan verfügbar.