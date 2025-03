Genezio

genezio.com

Die cloudnative Plattform der nächsten Generation, die Ihnen umfassende Funktionen zum Erstellen und Bereitstellen skalierbarer Anwendungen bietet. Genezio-Toolchain: 1. genezio.rpc Erstellen Sie Apps schneller mit typsicheren APIs in jeder Sprache. Typsichere APIs bedeuten eine weniger fehleranfällige Parameterübergabe als REST-APIs und ein natürlicheres Paradigma im Doftware-Design. Es ist wie tRPC, aber für jede Backend-Sprache in jede Frontend-Sprache. Unterstützt jetzt Javasript/Typescript, in Kürze auch Unterstützung für DART/Flutter, Kotlin, Swift, GO, Python und andere. 2. genezio.backend Vollständiges Backend als Service, das Folgendes enthält: - Benutzerauthentifizierung: Sofort einsatzbereite Benutzerauthentifizierung mit Unterstützung für E-Mail/Passwort, Google- und GitHub-Methoden. - Datenbankunterstützung: Integrierte Datenbankverwaltung mit Optionen wie Redis oder Postgres über Partner oder Verbindung zu Ihrer eigenen Datenbank. - Postboten-ähnliche Oberfläche: Testen Sie Ihr Backend mühelos mit einer benutzerfreundlichen Weboberfläche. - Echtzeit (bald): Wir werden über genezio.deploy auf AWS Server mit langer Laufzeit unterstützen und eine Echtzeitkommunikation zwischen dem Backend und dem Frontend bereitstellen. 3. genezio.serverless Zero DevOps-Bereitstellung mit einem Befehl – ​​Bereitstellung auf AWS Lambda, automatische Skalierung und bald Unterstützung von Servern mit langer Laufzeit. Einfache Bereitstellung auf AWS Cloud Front mit Integrationsplänen für Netlify und Vercel. 4. genezio.cloud Dies ist eine in der Entwicklung befindliche Unikernel-basierte Cloud, die bessere Kalt- und Warmstarts zu geringeren Kosten ermöglicht. Treten Sie genezio bei, wo Geschwindigkeit, Flexibilität und Eigenverantwortung den neuen Standard für die Full-Stack-Entwicklung definieren.