Anwendungsentwicklungsplattformen - Beliebteste Apps - Eswatini

Andromo

andromo.com

Andromo ist ein Unternehmen mit einer mehr als 10-jährigen Geschichte und der weltweit erste Hersteller mobiler Apps auf Flatterbasis. Mit der Flutter-Technologie können Sie der Plattform schnell nahezu jede Funktionalität hinzufügen, wodurch die Entwicklungsmöglichkeiten nahezu unbegrenzt sind. Dank der Flexibilität der Plattform haben wir einen Builder für mobile Apps mit der größten Anzahl an Optionen zur Monetarisierung von Inhalten in nativen iOS- und Android-Apps auf dem Markt entwickelt. Erstellen Sie mobile Apps zur Monetarisierung und erstellen Sie selbst eine mobile Anwendung ohne Programmierkenntnisse. Sind Sie Blogger, Musiker, Designer, Fotograf, wissen aber nicht, wie man programmiert? Kein Problem! Schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Verpacken Sie Ihre Lieblingsinhalte in der App und erhalten Sie einen zusätzlichen Benutzerkanal; Monetarisieren Sie Ihre Inhalte mit den Monetarisierungstools von Andromo. Sie gründen ein Start-up und möchten ein schnelles MVP erstellen, um Ihre Idee schnell, kostengünstig und effizient zu testen? Benutze Andromo. Wenn Sie Entwickler sind und schnell eine gute mobile App für Ihre Ideen/Ziele erstellen müssen, willkommen bei Andromo! Ein Kleinunternehmer, der schnell und ohne Eintauchen in die Wissenschaft eine einfache App für seine Kunden erstellen möchte – tun Sie es mit uns! - Wie viel Studium ist nötig, um eine App auf Andromo zu erstellen? - Sehen Sie sich unser 7-minütiges Video „So erstellen Sie schnell eine App“ an und schon können Sie die App erstellen. https://youtu.be/ht4SlMhEjvU Möchten Sie erfahren, wie Sie Anzeigen in einer App einrichten, eine App zum App Store hinzufügen und sie bewerben? Zu jedem dieser Themen haben wir kleine Video-Tutorials, die Ihnen helfen, schnell Antworten auf diese Fragen zu finden. Andromo Academy – ein Bereich auf der Website, in dem Sie mehr über das Erstellen, Bewerben und Monetarisieren mobiler Apps erfahren können. Textbeschreibungen begleiten kleine Videos. Der Einfachheit halber ist das Material in Stufen unterteilt: Anfänger, Profi und Fortgeschrittene. Easy-Start – Dies ist eine Reihe von App-Vorlagen für 11 beliebte Themen im Content-App-Bereich, jeweils drei Optionen, und E-Commerce-Vorlagen für Shopify-Shop-Besitzer. Wir fügen ständig neue hinzu! Die Vorlage ist eine vorgefertigte mobile App. Wählen Sie das aus, das Ihnen gefällt, fügen Sie es Ihrem Dashboard hinzu, ersetzen Sie den Inhalt durch Ihren eigenen und klicken Sie auf „Erstellen!“. Es kann sogar weniger als 7 Minuten dauern. - Was ist die Monetarisierung mobiler Apps? - Nehmen wir an, Sie lieben Musik. Erstellen Sie eine App mit Klingeltönen oder Ihren Titeln und richten Sie die Monetarisierung ein. Wenn Nutzer in Ihrer App durch Sounds navigieren, sehen sie sich Werbung an – das ist Ihre Monetarisierung. Außerdem kostenpflichtige Zugangskomponenten für exklusive Inhalte. Benutzer genießen Ihre Inhalte. Sie verdienen „Probieren Sie Andromo“ und nehmen Sie an unserer unglaublichen Reise teil!