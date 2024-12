Beliebteste Zuletzt verwendet Bewerber-Tracking-Systeme - Beliebteste Apps - Gabun

Bewerber-Tracking-Systeme (ATS) sind Softwaretools, die von Personalvermittlern, HR-Teams und Einstellungsmanagern verwendet werden, um den Prozess der Beschaffung, Überprüfung und Verwaltung von Bewerbern zu optimieren. Diese Systeme ermöglichen es Unternehmen, Stellenausschreibungen zu erstellen und zu verteilen, Lebensläufe auf relevante Informationen zu analysieren, Vorstellungsgespräche zu planen und Bewerberdaten einschließlich Anschreiben und Referenzen zu sammeln. Sie automatisieren auch Aufgaben wie die Planung von Vorstellungsgesprächen, die Benachrichtigung der Kandidaten über die nächsten Schritte und das Versenden von Benachrichtigungen. ATS-Lösungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Verfolgung von Einstellungskennzahlen wie Time-to-Hire und Cost-to-Hire und ermöglichen es Unternehmen, ihren Rekrutierungsprozess zu optimieren und den Return on Investment von Recruiting-Software zu steigern. Führende Bewerber-Tracking-Software lässt sich häufig in umfassendere Rekrutierungsfunktionen integrieren, wie z. B. Veröffentlichungen in Stellenbörsen und auf Karriereseiten, Kandidatensuche, Analyse von Lebensläufen, Beurteilung von Mitarbeiterempfehlungen, Bewerber-Screening, Rekrutierungsmarketing, Planung von Vorstellungsgesprächen, Verwaltung von Kandidatenbeziehungen, Onboarding und Analyse von Rekrutierungsdaten. Einige ATS-Plattformen umfassen möglicherweise auch Funktionen für das Candidate-Relationship-Management, die Personalvermittler dabei unterstützen, potenzielle Kandidaten durch Funktionen wie E-Mail-Marketing, Terminplanung und laufende Kommunikation proaktiv zu identifizieren und zu fördern.