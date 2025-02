App-Store-Optimierungssoftware - Beliebteste Apps - Togo

42matters

42matters.com

42matters ist ein führender Anbieter von App-Intelligence für mobiles und vernetztes TV (CTV). Unsere hochmodernen Algorithmen für maschinelles Lernen liefern umfassende Einblicke in den App-Markt und ermöglichen es Unternehmen, stärkere und besser informierte Unternehmen aufzubauen. Wir verfolgen mehr als 17 Millionen veröffentlichte und unveröffentlichte Apps in 12 führenden App Stores, darunter Google Play, Apple App Store, Amazon Appstore, Huawei AppGallery, Tencent MyApp, Roku Channel Store, Apple TV tvOS App Store, Amazon Fire TV, Google TV, Samsung Smart TV Apps, LG Content Store und Vizio SmartCast Apps. Bei 42matters bieten wir eine große Auswahl an App-Marktforschungstools. Unsere APIs, Datei-Dumps (Datensätze) und eine Reihe webbasierter Forschungsplattformen – darunter der 42matters Explorer, der 42matters SDK Explorer und die 42matters App Watchlist – ermöglichen es Unternehmen, Markttrends zu erkennen, branchenspezifische Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und effizienter zu implementieren Geschäftspraktiken und mehr. Wir stellen Unternehmen in zahlreichen Branchen geschäftskritische Informationen zur Verfügung. Wir helfen zum Beispiel … – Ad-Tech-Unternehmen steigern die Anzeigenausrichtung, maximieren die Anzeigenimpressionen und bekämpfen Anzeigenbetrug. – Vertriebs- und Marketingteams erweitern ihre Pipelines, bereichern in CRM-Systemen gespeicherte Daten und pflegen bestehende Konten. – App-, Spiele- und SDK-Entwickler vergleichen sich mit der Konkurrenz und erstellen marktorientierte Roadmaps. – Cybersicherheitsexperten verbessern MAM- und MDM-Praktiken, optimieren die Malware-Erkennung und identifizieren schädliche Berechtigungen und integrierte Technologien. 42matters wurde 2011 gegründet und ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz. Wir werden von Gamma Capital Partners und Project A Ventures unterstützt.