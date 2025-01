App-Store-Optimierungssoftware - Beliebteste Apps - Französisch-Polynesien

Metrikal

ShyftUP, eine mobile UA-Agentur, hat Metrikal für den internen Gebrauch bei seinen Kunden entwickelt. Andere Analyseprodukte erfassten die benötigten verwertbaren Daten nicht. Jede hergestellte Datenverbindung, jede angezeigte Datenvisualisierung und jeder im Metrikal-Dashboard gemeldete KPI wirkt sich auf das Wachstum aus. Was wir tun: Entdecken Sie das Geheimnis Ihrer ASO-Leistung – Metrikal ist ein One-Stop-Shop für App-Marketing-Berichte und -Analysen. Visualisieren und quantifizieren Sie die tatsächliche Wirkung Ihrer ASO-Bemühungen an einem Ort. Sehen Sie sich die historischen Daten Ihrer Apps noch einmal an, um bessere Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Konsolidieren Sie ASO-KPIs – Metrikal verbindet und ruft Daten aus App Store Connect, Apple Search Ads, der Google Play Developer Console und Mobile Action ab. Durch die Kombination der Daten aus diesen Quellen ist Metrikal in der Lage, Daten genau zu erfassen und in relevante KPIs für das mobile Wachstum einzubeziehen. Wir sammeln alle wichtigen KPIs, die Sie benötigen, und präsentieren sie in einem One-App-Dashboard. Verbinden Sie die Zusammenhänge zwischen ASO und Apple Search Ads – Metrikal visualisiert und quantifiziert die Beziehung zwischen App Store Optimization (ASO) und Apple Search Ads auf Keyword-Ebene. Erfahren Sie, wie sich Ihre bezahlte Werbung auf Ihre organischen Rankings und Installationen auswirkt und umgekehrt. Verbessern Sie die ASO-Verfolgung: Verlieren Sie nicht den Überblick über ASO-Änderungen und Kampagnen, wenn diese live geschaltet werden, und verpassen Sie die Chance zu verstehen, wie sie sich auf KPIs und Keyword-Rankings auswirken. Metrikal verfolgt Änderungen und wie sie sich auf Keyword-Rankings und Installationen auswirken.