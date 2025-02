Orca Security

orca.security

Die Orca Cloud Security Platform identifiziert, priorisiert und behebt Risiken und Compliance-Probleme in Workloads, Konfigurationen und Identitäten in Ihrer gesamten Cloud-Umgebung, die AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud und Oracle Cloud umfasst. Orca bietet die branchenweit umfassendste Cloud-Sicherheitslösung auf einer einzigen Plattform – wodurch die Bereitstellung und Wartung mehrerer Punktlösungen entfällt. Orca ist zunächst agentenlos und stellt mithilfe der patentierten SideScanning™-Technologie von Orca in wenigen Minuten eine Verbindung zu Ihrer Umgebung her, die tiefe und umfassende Einblicke in Ihre Cloud-Umgebung bietet, ohne dass Agenten erforderlich sind. Darüber hinaus kann Orca mit Agenten von Drittanbietern integriert werden, um Laufzeittransparenz und Schutz für kritische Workloads zu gewährleisten. Orca steht an vorderster Front bei der Nutzung generativer KI für vereinfachte Untersuchungen und beschleunigte Abhilfemaßnahmen. Dadurch werden die erforderlichen Qualifikationsniveaus gesenkt, Cloud-Sicherheits-, DevOps- und Entwicklungsteams Zeit und Aufwand gespart und gleichzeitig die Sicherheitsergebnisse erheblich verbessert. Als Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) konsolidiert Orca viele Punktlösungen in einer Plattform, darunter: CSPM, CWPP, CIEM, Vulnerability Management, Container- und Kubernetes-Sicherheit, DSPM, API-Sicherheit, CDR, Multi-Cloud-Compliance, Shift Left Sicherheit und AI-SPM.