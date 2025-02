API-Plattformen - Beliebteste Apps - St. Helena

Kong

konghq.com

Da sich die Softwarearchitektur Ihres Unternehmens weiterentwickelt, benötigen Sie eine bessere Methode zur Vermittlung des Informationsaustauschs durch Ihre Dienste. Verteilte Systeme und die zunehmende Einführung von Microservices stellen zunehmend neue Herausforderungen für die Verwaltung der Kommunikation in Ihrer Architektur dar. Kong API Gateway bietet eine schnelle, skalierbare und flexible Plattform für komplexe moderne Architekturen. Kong API Gateway ist Open Source oder als Teil von Kong Enterprise verfügbar, einer Service-Management-Plattform für den gesamten Lebenszyklus, die alle Ihre Services sichert, verwaltet und überwacht, um Innovationen über alle Plattformen, Protokolle und Bereitstellungsmuster hinweg zu beschleunigen. Kong Enterprise ist die einzige Lösung, die darauf ausgelegt ist, die heutigen Anforderungen an die Anwendungsmodernisierung durch Automatisierung über den gesamten Lebenszyklus von APIs und Microservices zu optimieren. Kong Enterprise erweitert das am weitesten verbreitete Open-Source-Gateway, Kong Gateway, um Unternehmens-Plugins, Entwicklerportal, Analyseplattform, Sicherheitsfunktionen, verbesserte Leistung, GUIs, 24/7-Support und mehr. Nutzen Sie Kong Enterprise, um Ihre Entwicklungsteams, Partner und Kunden mit einer einheitlichen Plattform zu verbinden. Reduzieren Sie die Latenz auf weniger als 1 ms. Beseitigen Sie Blähungen mit einer Plugin-basierten Architektur und einfachen Integrationen. Skalieren Sie Cluster mühelos, unabhängig von Umgebung, Anbieter, Konfiguration oder Bereitstellungsmuster. Unterstützt gRPC und REST nativ und lässt sich in den Apollo GraphQL-Server und die Apache Kafka-Dienste integrieren. Kong Enterprise bietet eine Plattform für Bare-Metal bis Cloud-Native, Monolith bis Microservices, Mesh und mehr.