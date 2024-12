Beliebteste Zuletzt verwendet API-Plattformen - Beliebteste Apps - Mosambik

API-Plattformen umfassen Softwaretools und Integrationen, die Entwicklungsteams bei der Verwaltung des gesamten API-Lebenszyklus unterstützen sollen. Diese Lösungen bieten umfassende Funktionalität für API-Design, -Management und -Governance. API-Designsoftware ermöglicht es Benutzern, APIs in einer sicheren Entwicklungsumgebung zu planen, zu erstellen und zu ändern. Diese Tools unterstützen die Vorproduktionsphase des API-Managements, indem sie es Entwicklern ermöglichen, in einem Dashboard ein Brainstorming durchzuführen, Designrichtlinien festzulegen und APIs zu erstellen. Andererseits erleichtert API-Management-Software die Überwachung, Steuerung und Monetarisierung von APIs in einer sicheren Entwicklungsumgebung. Diese Tools helfen Administratoren, die Verbindungskonsistenz, den Datenverkehr, Fehler und die Sicherheit für die bereitgestellten APIs ihres Teams zu überwachen. Darüber hinaus verfügen einige API-Plattformen über API-Marktplätze, die es Entwicklern ermöglichen, ihre APIs aufzulisten und zu monetarisieren. Eine API-Plattform kann als einzelnes umfassendes Produkt oder als Suite integrierter Produkte angeboten werden.