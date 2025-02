API-Marktplätze - Beliebteste Apps - St. Helena

IFTTT

ifttt.com

If This Then That, auch bekannt als IFTTT, ist ein webbasierter Freeware-Dienst, der Ketten einfacher bedingter Anweisungen, sogenannte Applets, erstellt. Ein Applet wird durch Änderungen ausgelöst, die in anderen Webdiensten wie Gmail, Facebook, Telegram, Instagram oder Pinterest auftreten. Beispielsweise kann ein Applet eine E-Mail-Nachricht senden, wenn der Benutzer mit einem Hashtag twittert oder ein Foto kopiert Facebook greift auf das Archiv eines Benutzers zu, wenn jemand einen Benutzer auf einem Foto markiert. Zusätzlich zur webbasierten Anwendung läuft der Dienst auf iOS und Android. Im Februar 2015 benannte IFTTT seine ursprüngliche Anwendung in IF um und veröffentlichte eine neue App-Suite namens Do, mit der Benutzer Verknüpfungsanwendungen und -aktionen erstellen können. Im Jahr 2015 erstellten IFTTT-Benutzer täglich etwa 20 Millionen Rezepte. Alle Funktionalitäten der Do-App-Suite wurden inzwischen in eine neu gestaltete IFTTT-App integriert.