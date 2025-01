IFTTT

ifttt.com

If This Then That, auch bekannt als IFTTT, ist ein webbasierter Freeware-Dienst, der Ketten einfacher bedingter Anweisungen, sogenannte Applets, erstellt. Ein Applet wird durch Änderungen ausgelöst, die in anderen Webdiensten wie Gmail, Facebook, Telegram, Instagram oder Pinterest auftreten. Beispi...