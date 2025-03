Traject Data

trajectdata.com

Traject Data ist ein führender Datenanbieter mit 10 APIs für die wichtigsten Such- und E-Commerce-Websites. Die meisten Datenquellen sind teuer und haben einen begrenzten Umfang, was es schwierig macht, Erkenntnisse zu gewinnen, die Ihrem Unternehmen tatsächlich zum Wachstum verhelfen. Wir stellen zuverlässige, robuste Echtzeitdaten für Unternehmen bereit, die in ihrer Branche die intelligentesten sein möchten. Wir bieten ein skalierbares Preismodell, das erschwinglich und flexibel ist – sodass Sie bei Bedarf so wenig oder so viele Daten erwerben können, wie Sie benötigen. Andere Anbieter filtern Daten über eine teure Plattform, die Ihnen ein Teilbild der Ergebnisse liefert – und es ist das gleiche Bild, das Ihre Konkurrenten sehen. Wir stellen umfangreiche, granulare Daten bereit, die sich in Ihr bestehendes Datenökosystem integrieren lassen, sodass Sie Ihre Analyse individuell anpassen und einzigartige Erkenntnisse gewinnen können. Mit Traject Data können Sie auf mehr Daten zugreifen und diese kontrollieren, um schnell und einfach Erkenntnisse zu gewinnen und intelligentere Geschäftsentscheidungen zu treffen, die zum Wachstum Ihres Unternehmens beitragen.