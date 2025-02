API-Management-Tools - Beliebteste Apps - Tonga

Mockfly

Mockfly ist eine cloudbasierte Plattform, die Entwicklern dabei helfen soll, Schein-APIs für Entwicklungs- und Testzwecke zu erstellen, zu verwalten und zu simulieren. Es bietet eine Reihe von Funktionen, die es von anderen Mock-Tools unterscheiden, wie z. B. KI-Integration für die Datengenerierung, Mock-Diffs zum Verfolgen von Änderungen und eine Chrome-Erweiterung für das automatische Hinzufügen von Endpunkten. Zu den Hauptfunktionen von Mockfly gehören: * Intuitive Benutzeroberfläche: Es verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die das Erstellen und Verwalten von Mock-APIs erleichtert. * Möglichkeiten zur Zusammenarbeit: Sie können Teammitglieder zur Zusammenarbeit an API-Mock-Projekten einladen, was es ideal für Teamumgebungen macht. *Mehrere Antworten: Sie können mehrere Antworten für einen einzelnen Endpunkt erstellen, um verschiedene Szenarien zu simulieren. * Automatische Dokumentation: Mockfly kann automatisch eine umfassende Dokumentation für Ihre API erstellen und so Zeit und Aufwand sparen. * Zufällige Datengenerierung: Durch die Integration mit Faker.js können Sie Zufallsdaten zu Ihren API-Antworten hinzufügen, um realistischere Tests zu ermöglichen. *KI-gestützte Funktionen: KI wird verwendet, um realistische Scheindaten und automatische Endpunktbeschreibungen zu generieren und so die Effizienz zu steigern. * Zusammenarbeit in Echtzeit: Teams können mit Echtzeit-Updates an Schein-API-Projekten effizient zusammenarbeiten. * Mockfly bietet auch eine kostenlose Version mit einem Limit von 500 Anfragen pro Tag an, die es Benutzern ermöglicht, seine Funktionen zu erkunden, ohne sich auf einen kostenpflichtigen Plan festzulegen.