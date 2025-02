Analytics-Plattformen - Beliebteste Apps - Togo

Phocas Software

phocassoftware.com

Müssen Sie sich mit Ihren Daten wohlfühlen? Wenn Ihr Unternehmen schneller und sicherer vorankommen muss, kann Phocas Ihnen helfen. Wir verfügen über eine umfassende Geschäftsplanungs- und Analyseplattform für den unternehmensweiten Einsatz. Eine einzige kontrollierte Quelle der Wahrheit, die direkt aus Ihren ERP-, Buchhaltungs- und anderen Systemen gespeist wird. Phocas löst die Probleme, mit denen mittelständische Unternehmen konfrontiert sind, wenn es darum geht, Einblicke zu gewinnen, Berichte zu erstellen, die Leistung zu verfolgen, Vertriebsteams zu verwalten, Ausgaben zu planen, den Cashflow zu verwalten, Budgets zu erstellen, Prognosen zu erstellen und Monatsabschlüsse zu erstellen. Ganz gleich, ob Sie das große Ganze im Blick haben oder direkt ins Detail gehen, mit Phocas sind Sie führend bei der Entdeckung von Daten – mit der Gewissheit, dass die Ergebnisse in Echtzeit vorliegen und genau sind. Phocas folgt Ihrem Gedankengang, um kritische Geschäftsfragen so schnell zu beantworten, wie Ihr Gehirn (oder Ihr Chef) sie entwickelt. Phocas beantwortet nicht nur Ihre Fragen; Es deckt neue Fragen und Möglichkeiten auf, an die Sie noch nie gedacht haben! Phocas wurde für technisch nicht versierte Benutzer entwickelt und bietet leistungsstarke analytische und zeitsparende Finanzberichtsfunktionen. Es liefert in Sekundenschnelle Daten zu lokalen, regionalen oder globalen Verkäufen, Beständen, Prognosen, Preisen, Gewinnspannen, Budgets und mehr. Mit Phocas können Sie Ad-hoc-Datenabfragen durchführen oder Daten verknüpfen und konsolidieren, Trends erkennen, Modellierungen durchführen und der Konkurrenz einen Schritt voraus sein. Jeder Phocas-Benutzer kann einfach und schnell interaktive Dashboards erstellen, mit ihnen zusammenarbeiten und diese dann vor Ort ohne Hilfe der IT-Abteilung überarbeiten. Mit den Dashboards von Phocas können Sie mehr tun, als nur an der Oberfläche zu kratzen. Im Gegensatz zu vielen BI-Tools können Sie von Ihrem Dashboard direkt zu den zugrunde liegenden Geschäftsdaten wechseln, bis hin zu einer einzelnen Transaktion. Sie entscheiden, wie viele Details Sie sehen möchten und wie Sie diese sehen möchten. Intelligente Sicherheit ermöglicht es Ihnen, Einschränkungen auf die Daten anzuwenden oder aufzuheben, die verschiedene Benutzer sehen können, und spart so der IT-Abteilung Stunden bei der Erstellung individueller Dashboards für Ihre Benutzer. Unsere Finanzberichte automatisieren die Berichterstattung zum Monatsende (verabschieden Sie sich von der sich wiederholenden Excel-Konsolidierung) und vereinfachen Sie die Konsolidierung mehrerer Einheiten. Phocas Budgeting and Forecasting ermöglicht Ihnen die einfache Überarbeitung von Budgets und bietet einen dynamischeren Prozess, um Finanzleitern dabei zu helfen, mit sich ändernden Geschäfts- und Wirtschaftsklimas Schritt zu halten. Integrieren Sie zusätzliche Datenquellen, um treiberbasierte Budgets zu erstellen, die tatsächliche Leistung anhand von Prognosen zu verfolgen und vieles mehr. Phocas lässt sich erfolgreich in alle wichtigen ERP- oder CRM-Programme (und nahezu jede andere Datenquelle, die Ihr Unternehmen möglicherweise verwendet) integrieren, um Ihnen einen schnellen Einstieg zu ermöglichen, der problemlos an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden kann. Unsere kontrollierte Implementierung und geschäftsbasierte Benutzersicherheit bieten die Lösungen, mit denen Sie und Ihre IT-Mitarbeiter produktiv bleiben und sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Phocas bietet Ihnen außerdem die Möglichkeit, Transaktions- und Geodaten auf einer übersichtlichen Karte zu kombinieren. Zeigen Sie Ihre Rentabilität, indem Sie die 10 größten Kunden einer Stadt, Region oder eines Landes auf einer Karte darstellen. Lokalisieren Sie einen bestimmten Standort oder verwenden Sie eine Heatmap, um Daten für mehrere Standorte anzuzeigen. Phocas Mapping kann mit OpenStreetMap oder Google API verwendet werden. Phocas bietet eine vollständige Business-Intelligence-Suite für den mobilen Einsatz. Wenn Sie Phocas unterwegs mitnehmen, haben Sie die Möglichkeit, Daten in Echtzeit abzufragen, egal wo Sie sich gerade befinden. Greifen Sie überall und jederzeit auf Ihre Daten zu. Im Auto, am Flughafen, im Ausland oder am Strand! Kunden haben Phocas in der jährlichen BARC-Umfrage seit 2013 durchweg gut bewertet.