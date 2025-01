Beliebteste Zuletzt verwendet ALM-Software-Suiten - Beliebteste Apps - Peru

Softwarepakete für das Application Lifecycle Management (ALM) erleichtern die Entwicklung von Softwareanwendungen von der ersten Konzeption bis zur endgültigen Auslieferung. Diese Suiten schaffen ein kollaboratives Ökosystem, in dem Benutzer zusammenarbeiten und Aufgaben erledigen können, um Software zu erstellen oder zu verbessern. ALM-Suiten etablieren Prozesse zum Entwerfen, Testen, Bereitstellen und Verwalten von Softwareanwendungen und bieten integrierte Funktionen für Entwicklung, Qualitätstests, Anforderungsmanagement und Projektmanagement. Verschiedene Abteilungen können ALM-Suiten während des gesamten Softwareerstellungsprozesses nutzen: Entwickler während der Erstellungsphase und Produktmanager oder Qualitätssicherungsleiter für die Überwachung nach der Bereitstellung. ALM-Suiten sind auf eine Vielzahl von Softwareprojekten anwendbar und unterstützen Mitarbeiter in verschiedenen Rollen während des gesamten Entwicklungslebenszyklus. Sie lassen sich häufig in Projektmanagement-Tools integrieren oder teilen deren Funktionen und können Design- und Entwicklungssoftware wie integrierte Entwicklungsumgebungen (IDEs) oder Prototyping-Tools umfassen oder mit dieser in Verbindung stehen.