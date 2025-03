KI-Verkaufsassistent-Software - Beliebteste Apps - Taiwan

Fathom

fathom.video

Fathom AI Notetaker ist ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Tool, das das Notieren während Besprechungen revolutionieren soll. Der Schwerpunkt liegt auf der sofortigen Zusammenfassung von Besprechungen, sodass sich Benutzer auf die Gespräche konzentrieren können, anstatt die Details zu dokumentieren. Das Tool funktioniert durch das Aufzeichnen, Transkribieren, Hervorheben und Zusammenfassen wichtiger Punkte, die während Besprechungen besprochen wurden. Nach dem Meeting stellt Fathom Zusammenfassungen bereit, die innerhalb eines kurzen Zeitrahmens nach Ende des Meetings fertig sind. Zusätzlich zur Transkription und Zusammenfassung bietet Fathom auch die Möglichkeit, Clips aus bestimmten Teilen des Meetings zu teilen, was nützlich sein kann, um Kollegen oder Kollegen Kontext zu bieten Stakeholder. Fathom erweitert seine Funktionalität um die automatische Synchronisierung von Meeting-Zusammenfassungen und -Aufgaben mit der Customer-Relationship-Management-Software (CRM) des Benutzers und spart so erheblich Zeit bei der Dateneingabe nach dem Meeting. Fathom ist so konzipiert, dass es mit mehreren Videokonferenzplattformen und Sprachen kompatibel ist und unterstützt derzeit 28 weltweit gesprochene Sprachen, was es zu einem flexiblen Tool für internationale Teams oder Unternehmen macht. Das Tool lässt sich auch in eine Vielzahl beliebter Arbeitsplatz-Tools integrieren und ermöglicht Benutzern das einfache Kopieren/Einfügen von Zusammenfassungen und Aktionselementen in Slack, Google Docs, Gmail oder andere Aufgabenverwaltungsprogramme. Das Kundenfeedback unterstreicht die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit des Tools sowie seine Fähigkeit, die Produktivität und die allgemeine Gesprächsbeteiligung während Besprechungen zu steigern.