KI-Verkaufsassistent-Software - Beliebteste Apps - Turks- und Caicosinseln

Squaretalk

squaretalk.com

Stärken Sie Ihr Unternehmen und ebnen Sie den Weg zu optimierter Kommunikation mit Squaretalk, einer globalen interaktiven Geschäftskommunikationsplattform. Die Schaffung einer intelligenten, einheitlichen Plattform für unsere Kunden ist das Ziel aller Mitglieder unseres Teams. Während Squaretalk ein vernetztes Ökosystem für die Geschäftskommunikation bereitstellt, können wir auch individuelle Lösungen anbieten. Axiom ist unsere Cloud-PBX mit vollem Funktionsumfang. Durch die Integration in einige der weltweit führenden CRMs bietet Axiom Kommunikationszentren die Tools, die sie benötigen, um Kunden weltweit personalisierten Service zu bieten. Tätigen Sie Anrufe mit einem einzigen Klick und verwalten Sie den Anrufverkehr direkt aus Ihrem CRM. Sehen Sie sich bei jedem Anruf die Anruferdetails und den Kaufverlauf an, zeichnen Sie alle Anrufe auf und verknüpfen Sie sie mit Ihrem CRM. Axiom bietet Administratoren außerdem umfangreiche Funktionen, um Anrufe und Agenten in Echtzeit zu überwachen, Agenten Ratschläge zuzuflüstern oder bei Bedarf Anrufe zu übernehmen. Der Matrix Predictive Dialer unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Agenten für nur 25 $ pro Benutzer. Mit benutzerdefinierten Manager- und Agentenschnittstellen und Echtzeit-Dashboards kann Matrix bis zu 1000 Kanäle gleichzeitig verwalten. Matrix von Squaretalk ist in alle Ihre Tools zur Lead-Generierung integriert, einschließlich Landingpages, CRMs, Affiliate-Sites und Listen. Matrix verarbeitet Ihre Leads und Kontakte und bereitet sie auf die Kontaktaufnahme vor, indem aktive Telefonnummern erkannt und für Zeitzonen optimiert werden. Mithilfe hochgradig konfigurierbarer Kampagnen werden die Leads so angesprochen, dass sie den Anforderungen der Marketingbemühungen am besten entsprechen. Zerstören Sie Ihre Kampagnen und verbessern Sie die Gesprächszeit um bis zu 400 %! So einen Dialer haben Sie noch nie gesehen. Express ist eine Multi-Channel-Messaging-Lösung, die noch mehr Möglichkeiten bietet, mit Kunden in Kontakt zu treten und sicherzustellen, dass unsere Kunden keine Gelegenheit verpassen, ein Gespräch fortzusetzen, ein Problem zu lösen oder zeitnahen Support zu leisten. Express ermöglicht es Unternehmen und Contact Centern, mit Kunden überall, über jedes Gerät und auf ihrer bevorzugten Plattform in Kontakt zu treten. Beginnend mit SMS wird die Plattform bald WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram und WeChat umfassen. Luchs. Eine Echtzeit-Integrationsschicht ohne Code, die es Unternehmen ermöglicht, alle ihre Geschäftskommunikationsplattformen und -tools nahtlos miteinander zu verbinden. Lynx erfordert weder Fachkenntnisse noch Entwicklungszeit und stärkt Contact Center und BPOs, indem es die Integration und Automatisierung komplexer Kommunikationssysteme so einfach wie die Verwendung einer App macht. Durch Lynx haben unsere Kunden die Flexibilität, nahezu jeden gewünschten Vertrag anzubieten, da Lynx sicheren Zugriff auf über 100 Geschäftsanwendungen, transparente Datenübertragung und Personaloptimierung bietet. Es ist ein großer Gewinn für BPOs.