KI-Software für Besprechungsassistenten - Beliebteste Apps

Equal Time

equaltime.io

Equal Time ist ein KI-Assistent für virtuelle Meetings. Equal Time geht über die Transkription von Besprechungen und automatisierten Aktionselementen hinaus und trägt dazu bei, integrativere Besprechungen zu fördern. Unsere Technologie hilft Ihnen, leisere Stimmen einzubeziehen und personalisierte Empfehlungen zur Verbesserung Ihrer Führung zu erhalten. Überprüfen Sie die Details des Meetings später mit einem durchsuchbaren und gemeinsam nutzbaren Transkript. Erhalten Sie Einblick in die Kosten Ihres Meetings mit einer Schätzung der anfallenden Kosten. Verwenden Sie Eisbrecher, Meeting-Timer und Runden, um Ihre Meetings aufzupeppen. Starten Sie noch heute kostenlos! www.equaltime.io Equal Time wurde 2021 von zwei Frauen in der Technikbranche gegründet und ist schnell gewachsen, um ein Team engagierter und talentierter Personen zu umfassen, denen die Steigerung der Produktivität und Inklusion im digitalen Arbeitsbereich leidenschaftlich am Herzen liegt. Bei Equal Time ist unsere Mission klar: Unser Ziel ist es, die Art und Weise, wie Teams in virtuellen Meetings interagieren und zusammenarbeiten, zu revolutionieren und eine Kultur der Gleichberechtigung und Effizienz zu fördern. Durch die Erleichterung einer klaren Kommunikation, einer gründlichen Aufzeichnung und einer faireren Beteiligung ermöglicht Equal Time Teams, im modernen digitalen Arbeitsbereich erfolgreich zu sein.