Software zur Altersüberprüfung - Beliebteste Apps - St. Helena

Veriff

veriff.com

Veriff bietet hochautomatisierte Software zur Identitätsüberprüfung auf Basis von KI. Ihre Plattform ist darauf ausgelegt, Betrug zu bekämpfen, Compliance sicherzustellen und Kunden zu schützen. Mit Veriff können Unternehmen vertrauenswürdige digitale Communities aufbauen, das Benutzererlebnis verbessern und das Wachstum vorantreiben. Die Kombination aus KI-Technologie und internen menschlichen Verifizierungsteams ermöglicht es Veriff, betrügerische Aktivitäten wirksam zu verhindern und gleichzeitig die Reibungsverluste für echte Benutzer während ihrer Customer Journey zu minimieren. Zu ihren Lösungen zur Identitätsüberprüfung gehören leistungsstarke Dokumenten- und Identitätsüberprüfung, Adressnachweise, Datenbanküberprüfungen und Altersvalidierung. Diese Funktionen tragen dazu bei, Onboarding-Prozesse zu rationalisieren, Vorschriften einzuhalten und Altersprüfungen zu automatisieren, um die Sicherheit aller Benutzer zu gewährleisten. Veriff bietet auch Know Your Customer (KYC)-Lösungen an, einschließlich optimierter KYC-Onboarding-Prüfungen und AML-Screening zur kontinuierlichen Überwachung und zum Schutz vor potenzielle Geldwäscheaktivitäten. Darüber hinaus ermöglicht ihre biometrische Authentifizierungsfunktion einen passwortlosen und sicheren Kontozugriff, während ihre Altersschätzungsfunktion die Conversions durch eine Selfie-basierte Altersüberprüfung steigert. Um Betrug wirksam einzudämmen, bietet Veriff Betrugsschutzdienste zum Schutz von Unternehmen vor Identitätsbetrug sowie Betrugsaufklärung an Tools zur Verbesserung der Betrugsbekämpfung mit erweiterten Intelligenzfunktionen. Insgesamt hilft die KI-gestützte Identitätsprüfungssoftware von Veriff Unternehmen dabei, online Vertrauen und Transparenz aufzubauen, sich vor betrügerischen Aktivitäten zu schützen, Vorschriften einzuhalten und weltweit zu expandieren.