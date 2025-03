Buchhaltungssoftware - Beliebteste Apps - Vatikanstadt

Xledger

xledger.net

Xledger ist die am stärksten automatisierte Finanz-ERP-Lösung auf dem Markt – sie wird von mehr als 10.000 Unternehmen in 60 Ländern verwendet. Xledger ist zu 100 % cloudbasiert – konzipiert für ambitionierte Unternehmen, die Best Practices und Automatisierung nutzen möchten, um ihre Geschäftsprozesse zu verbessern. Xledger zeichnet sich durch Automatisierung, Skalierbarkeit und Geschäftseinblicke aus. Die Gründer von Xledger haben es sich zum Ziel gesetzt, die Geschäftsverwaltung zu vereinfachen und die Komplexität zu reduzieren, indem sie eine sofort einsatzbereite Lösung bereitstellen, die an die Bedürfnisse jedes Kunden angepasst werden kann und auf Best Practices aufbaut. Xledger basiert auf Konfiguration und nicht auf Anpassung, was bedeutet, dass jeder Kunde nahtlos auf die neueste Version des Systems aktualisiert wird. Xledger bietet Kernbuchhaltung (GL, AP, AR), Zahlungsabwicklung (Scheckdruck, ACH, Überweisung), Cash-Management, Abrechnung und Fakturierung, Arbeitszeitnachweise, Spesenabrechnungen, Budgetierung und Prognosen, Umsatzrealisierung, Anlagenbuchhaltung und Bestandsverwaltung , Einkauf, Spenderverwaltung, Projektbuchhaltung, Fondsbuchhaltung, CRM, Gehaltsabrechnung, Dokumentenmanagement und Finanzberichtsfunktionen. Benutzer haben Zugriff auf GL-Analysen, Drilldown-Funktionen, Berichte in Echtzeitinformationen, Diagramme, Dashboards, KPIs und verschiedene Business Intelligence- und Analysetools.