Advanced Planning and Scheduling (APS)-Software

Kontobasierte Software für Web- und Content-Erlebnisse - Beliebteste Apps - Mexiko Beliebteste Zuletzt verwendet

Software für kontobasierte Web- und Content-Erlebnisse ermöglicht es Unternehmen, in großem Umfang maßgeschneiderte, markenbezogene Online- und Content-Interaktionen zu generieren und so die Ergebnisse kontobasierter Marketinginitiativen zu verbessern. Diese Software ermöglicht es Vermarktern, auf einzelne Konten zugeschnittene Inhalte zu erstellen und zu verbreiten und so den Verkaufsprozess zu beschleunigen. Dies wird erreicht, indem Text, Branding-Elemente, Handlungsaufforderungen, Bilder und mehr angepasst werden und auf der Website eines Unternehmens unverwechselbare Inhalte für jedes Zielkonto angezeigt werden. Darüber hinaus unterstützt diese Software Vermarkter bei der Verfolgung von Seitenaufrufen und Konvertierungen pro Konto und liefert wertvolle Erkenntnisse bei der Interaktion mit ihrer Website und ihren Inhalten.