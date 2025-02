Kontobasierte Orchestrierungsplattformen - Beliebteste Apps - Turks- und Caicosinseln

Propensity

Propensity ist die einzige Account-based-Marketing-Plattform (ABM), die für kleine B2B-Wachstumsteams entwickelt wurde. Wir machen es einfach, Absichtsdaten zu verwenden, um Listen mit kaufbereiten Konten und Kontakten zu erstellen, diese Kontakte mit Omnichannel-ABM-Kampagnen aufzuwärmen und täglich eine Liste hochqualifizierter Leads an den Vertrieb weiterzuleiten. Das Ergebnis ist eine automatisierte, ständig aktive ABM-Engine, die einen Fluss von MQAs und ein fünfmal höheres Verkaufsengagement im Vergleich zu herkömmlichen B2B-Wachstumstaktiken erzeugt. Warum Propensity? – Aufbau einer Zielgruppe in 5 Minuten, Einführung in <2 Wochen – Unbegrenzte Erstellung von Kontolisten mit Absichtsdaten – Vollständig angereicherte Kontakte für jede Kontoliste – Wöchentliche Liste aufgewärmter Konten und Kontakte für den Verkauf – Programmatische Display-Anzeigen – Marketing-E-Mail-Verteilung – Zugriff zu unserer Bibliothek mit ABM-Playbooks – AI Content Generator – Wöchentliches Meeting mit Propensity CSM – Integrationen einschließlich Hubspot und Salesforce – ROI in Rekordzeit – 30–180 Tage, abhängig von Ihrem Playbook. Hauptfunktionen von Propensity: Playbook-Bibliothek – vorgefertigte Playbooks von 30 bis 180 Tagen bis zu 90 Tage lang Playbook-Editor – Einfaches Bearbeiten jedes Spiels im vom Benutzer ausgewählten Playbook Audience Builder – Verwendet lizenzierte Absichtsdaten auf Kontoebene von Drittanbietern, um das Interesse und Verhalten von Käufern mit Kaufneigungsmodellen zu verstehen, die in Buying Circles – Erstellung und erstellt wurden Verwaltung von Zielkontakten basierend auf der Absicht auf Kontoebene. Channel Manager – Orchestrierung und Aktivierung von kanalübergreifenden Kampagnen. ABM Dashboard – Kontomessung und -analyse zur Quantifizierung von Steigerung und Leistung. Integrationen mit Marketing- und Vertriebstechnologie