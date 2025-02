Kontobasierte Direct-Mail-Software - Beliebteste Apps - St. Helena

Printfection

printfection.com

Printfection ist eine Swag-Management-Plattform, die den Kauf, die Verwaltung und den Vertrieb von Swag- und Markenartikeln vereinfacht. Kunden wie Zendesk, BetterHelp, Hinge und Gusto nutzen uns, um problemlos Werbegeschenke an Kunden, Leads, Mitarbeiter und Veranstaltungen zu versenden. Dies unterstützt Ihre ABM-Bemühungen und wir können Ihnen Stunden bei der Verwaltung von Werbegeschenken ersparen und Ihnen dabei helfen, einen höheren ROI Ihrer Werbegeschenke-Marketingbemühungen zu erzielen und zu messen. WAS UNS VON ANDEREN SWAG-UNTERNEHMEN UNTERSCHEIDET Es gibt buchstäblich Hunderte von Swag-Unternehmen und Swag-Websites. Die meisten bieten einfache Druck- und Vertriebsdienste für Werbeprodukte an, d. h. Sie können Ihr Logo auf einige Tassen und ein paar T-Shirts kleben und es dann in Ihr Büro schicken lassen. Die meisten dieser Swag-Unternehmen stellen KEINE Technologie zur Verfügung. Es gibt keine Möglichkeit, Kunden oder Interessenten strategisch Werbegeschenke zu verschenken, keine Integrationen in Salesforce (oder ein anderes CRM) und keine Verbindungen zu Marketing-Automatisierungstools wie Marketo, HubSpot, Zapier usw. Printfection ist ein Komplettservice mit End-to-End-Geschenkartikeln Management- und Fulfillment-Plattform, auf der Sie nicht nur Tausende von wirklich kreativen Artikeln brandmarken können, sondern diese auch über Ihren bestehenden Technologie-Stack strategisch überall auf der Welt versenden können. Jeder Kunde erhält außerdem einen eigenen Account Manager und ein Swag-Erfolgsteam, in dem wir regelmäßig mit Ihnen teilen, welche Swags für Events, Giveaways, Kundenprämien usw. am besten geeignet sind, und Sie über die neuesten und besten Artikel auf dem Laufenden halten. Wir sind ein Swag-Service, den nur sehr wenige Unternehmen zuvor kennengelernt haben. SWAG-ERSTELLUNG Stöbern Sie in unserem umfangreichen Katalog mit Hunderten toller Werbeartikel oder senden Sie eine Anfrage zur Artikelrecherche. Je nach Kundenwunsch fügen wir dem Katalog ständig neue Artikel hinzu. Unser Artikel-Einrichtungsprozess macht es unglaublich einfach, Ihr Logo und Ihre Unternehmensgrafik auf fast alles zu bringen: T-Shirts, Kapuzenpullover, Strampler, Tassen, Wasserflaschen, Lautsprecher, technische Produkte, Puzzles, Jenga-Sets, was auch immer. Wir können wirklich lustige, kreative Werbeartikel wie Pinatas und Massageliegen vermarkten – denken Sie einfach über den Tellerrand hinaus! LAGERUNG UND LAGERUNG VON SWAGS Natürlich können wir Swags direkt in Ihr Büro oder an jeden anderen Ort schicken, aber das wahre Geniale hinter Printfection ist, dass wir alle Ihre Swags für Sie lagern! Kein unordentlicher Büroschrank oder Kerker mehr. Sobald Sie Ihren Swag bestellt haben, werden die Artikel an unser Logistikzentrum versendet. Anschließend können Sie sich bei der Plattform anmelden und Ihren gesamten Bestand in Echtzeit einsehen. Wenn Sie Werbegeschenke an Mitarbeiter, Interessenten, Kunden, Partner oder an eine Veranstaltung verschicken möchten, sind es nur ein paar Klicks und wir versenden und erfüllen alle Bestellungen für Sie. So einfach ist das. DROPSHIPPING- UND DRUCKDIENSTLEISTUNGEN FÜR T-SHIRTS Obwohl wir Hunderte von Artikeln mit dem Branding versehen, haben wir einige Kunden, die oft mit Firmen-T-Shirts beginnen. Wir können Ihr Logo und Ihre Grafik auf viele verschiedene Arten von T-Shirts drucken, einschließlich aller möglichen Größen und Stoffe. Wir können auch jede Art von maßgeschneiderter Kleidung per Direktversand versenden, einschließlich Hoodies, Hosen, Strampler usw. Wir sind eines der flexibelsten T-Shirt-Dropshipping-Unternehmen überhaupt. SWAG-ERFÜLLUNG Es war noch nie einfacher, Ihre Firmenartikel an Ihre Interessenten, Kunden und Mitarbeiter zu bringen. Sie können Ihr eigenes Swag in unser Lager schicken, um es in Kampagnen zu verwenden, und jedes neue Swag, das Sie durch die Verwendung bestellen, wird für Sie gelagert. Mit nur wenigen Klicks können Sie jeden Artikel überall auf der Welt versenden; Ganz gleich, ob es sich dabei um ein wichtiges Konto handelt, das Sie schließen möchten, oder um einen treuen Kunden, der Ihnen gerade eine Verlängerung gegeben oder Ihnen bei einer Fallstudie geholfen hat. INDIVIDUELLE VERPACKUNGEN UND KITS Wir machen es Ihnen leicht, tolle maßgeschneiderte Kits zu erstellen, mit denen Sie neue Kunden gewinnen, Ihre ABM-Bemühungen unterstützen oder neue Mitarbeiter begeistern können. Durch individuelles Kitting können Sie Ihre Verpackungskartons mit Ihrem individuellen Motiv versehen, individuelle Einlagen und Füllmaterialien hinzufügen und alle Artikel Ihrer Wahl ordentlich anordnen. Perfekt für das ultimative Unboxing-Erlebnis! EVENT-DROPSHIPPING (DROPSHIP-WERBEPRODUKTE) Wir machen den Dropshipping von Swag-/Werbeprodukten zu Veranstaltungen unglaublich einfach. Sie können beliebige Artikel verschicken. Dank unserer Event-Verpackungsfunktion kommen alle Ihre Kleidungsstücke ordentlich gerollt und nach Größe und Geschlecht beschriftet an. Sie müssen also nur Ihre Hemden an Ihrem Stand aus der Verpackung nehmen und sind bereit für die Show. Wenn Ihre Veranstaltung vorbei ist, können Sie ungenutzte Geschenkartikel einfach an unser Logistikzentrum zurückschicken und so die Verschwendung von Ausgaben drastisch reduzieren. Wenn Sie eine garantierte Lieferung wählen, werden Ihre Artikel an einem bestimmten Datum eintreffen. Sie müssen sich nie wieder darum bemühen, Geschenke zu und von einer Veranstaltung zu bekommen! SALESFORCE-INTEGRATION UND MARKETING-TOOLS-INTEGRATIONEN Lassen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter Werbegeschenke direkt über Salesforce anfordern. Oder automatisieren Sie das Verschenken von Geschenken über Marketo, HubSpot, Intercom oder eine beliebige Anzahl anderer Tools, die unsere Zapier-Integration nutzen. Sie können auch einen Firmen-Swag-Shop einrichten, indem Sie unsere Shopify-Integration nutzen. Printfection ist der einfachste Weg, Werbegeschenke an jeden auf der Welt zu versenden.