Madison Logic ermöglicht es den größten und am schnellsten wachsenden Unternehmen, ihre besten Kunden schneller zu konvertieren, indem es die einflussreichsten Mitglieder des Einkaufsausschusses findet und während der gesamten Customer Journey mit ihnen in Kontakt tritt. Die ML-Plattform, eine globale Mehrkanal-ABM-Medienaktivierungs- und -messplattform, ermöglicht es Vermarktern in Unternehmensorganisationen, einzigartige proprietäre Daten zu nutzen, um die Konten mit der höchsten Kaufwahrscheinlichkeit zu identifizieren, das Engagement über mehrere Kanäle zu maximieren und Verkaufszyklen zu beschleunigen, um den ROI positiv zu beeinflussen.