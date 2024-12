Abwesenheitsmanagement-Software - Beliebteste Apps - Gabun

TeamSense

teamsense.com

TeamSense ist eine textbasierte Anwesenheitsverwaltungs- und Massenkommunikationsplattform, die speziell für Mitarbeiter an vorderster Front in der Fertigung, im Baugewerbe, in der Lagerhaltung und in der Logistik entwickelt wurde. - Reduzieren Sie das Nichterscheinen ohne Anruf um bis zu 70 %, inde...