3PL-Software - Beliebteste Apps - Vereinigtes Königreich

Drittanbieter-Logistiksoftware (3PL) übernimmt ausgelagerte Lieferkettenfunktionen wie Transport und Lagerung. Für Unternehmen ohne eigene Lager oder Flotten können 3PL-Anbieter diese Dienste in ihrem Namen verwalten. Diese Software ermöglicht es 3PL-Anbietern, Lieferkettenabläufe für ihre Kunden zu planen, zu planen und zu überwachen, die auch Zugriff auf das System haben, um eine größere Transparenz zu gewährleisten. Während einige 3PL-Softwarelösungen speziell auf das Outsourcing zugeschnitten sind, können andere sowohl von 3PL-Anbietern als auch von Unternehmen verwendet werden, die ihre eigene Lieferkette intern verwalten. Die 3PL-Software ist in die umfassendere Supply-Chain-Management-Suite eines Unternehmens integriert und arbeitet mit Transportmanagement- und Lagerverwaltungssystemen zusammen. Darüber hinaus muss sich 3PL-Software mit dem Aufkommen des E-Commerce zunehmend in E-Commerce-Plattformen integrieren lassen.