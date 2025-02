3D-Modellierungssoftware - Beliebteste Apps - Turks- und Caicosinseln

Vectary

Vectary ist eine Plattform zum Erstellen interaktiver 3D-Designs, die inspirieren, aufklären und Probleme lösen. Keine Downloads, kein Code – alles im Browser. Ein hochfunktionaler und verbesserter 3D-Workflow, um die Punkte zwischen Ideen, Prozessen und Menschen zu verbinden. Unter der Leitung der beiden Unternehmer Michal Koor, der auch Industriedesigner ist, und Pavol Sovis, preisgekrönter Softwareentwickler, erhielt Vectary 2016 eine Startfinanzierung von Blue Yard Capital und 2020 von EQT Vectures. Erstellen Sie immersive Erlebnisse für die reale Welt. Veröffentlichen Sie 3D- und Augmented-Reality-Inhalte auf jeder Website und auf allen Plattformen mit Vectary Web AR und einem voll ausgestatteten 3D-Designtool. Arbeiten Sie online als Team an Projekten zusammen. ONLINE Von überall und jederzeit zugänglich – jedes Modell wird im Browser erstellt und in der Cloud, unter Ihrem Firmenkonto, gespeichert. EINFACH ZU BEDIENENDES WERKZEUG Mit einer vereinfachten Benutzeroberfläche richtet sich VECTARY an Benutzergruppen, die in die 3D-Konstruktion einsteigen möchten und schnell professionell aussehende Ergebnisse erwarten. BIBLIOTHEK MIT MILLIONEN VERMÖGENSWERTEN Kostenlose 3D-Szenen, Modelle und Materialien, damit Sie nicht bei Null anfangen müssen. Stellen Sie Ihre erste Szene einfach per Drag & Drop zusammen und erhalten Sie in wenigen Minuten ein realistisches Ergebnis. FOTOREALISTISCHES RENDERING Fotorealistisches Rendering – Mit Vectary Photon können Sie pfadverfolgte, physikalisch basierte Rendering-Ausgaben im Browser sehen, ohne tagelang lernen zu müssen, wie man die richtigen Einstellungen vornimmt. WEB-AR-VIEWER UND -KONFIGURATOR Sehen Sie sich Ihr Design sofort in Augmented Reality an oder betten Sie Ihr 3D-Modell so einfach wie ein YouTube-Video auf der Website ein. Erstellen Sie dank der Vectary Viewer API interaktive 3D-Konfiguratoren mit benutzerdefinierten Materialien, Animationen und Formen. Für die AR-Vorschau ist keine zusätzliche App-Installation erforderlich. ZUSAMMENARBEIT Vectary-Dateien sind nur online verfügbar, sodass das gesamte Team immer die neueste Version sieht, Feedback mit 3D-Kommentaren geben oder mit der Arbeit der Kollegen fortfahren kann. Verwalten Sie alles in einem Google Drive-ähnlichen Dashboard. IMPORT UND EXPORT Importieren und konvertieren Sie mehr als 60 3D-Dateiformate, einschließlich CAD-Dateien, und exportieren Sie sie in Sekundenschnelle in AR-fähige Dateien. Vectary-Export unterstützt USDZ, GLTF und mehr. Optimieren Sie dabei Ihre Geometrie mit den 3D-Bearbeitungswerkzeugen von Vectary. SKETCH- UND FIGMA-PLUGIN Benutzerdefinierte 3D-Modelle und -Elemente für Figma und Sketch – Verwenden Sie 3D-Modelle und -Elemente in Ihrem Lieblingstool. Stellen Sie eine beliebige Ansicht ein. Erstellen Sie Ihre eigenen Modelle und 3D-Elemente.