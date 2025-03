AskYourTeam

AskyOurteam ist hier, um den Räten zu helfen, das Zentrum am wichtigsten zu haben. Durch das Ersetzen von Vermutungen durch Erkenntnisse ermöglicht die Plattform der Mitarbeiter und der Community Insights intelligentere und schnellere Entscheidungen und ermöglicht es den Räten, Ressourcen zu fokussieren, wo sie den größten Unterschied machen. Mit AskyOurTeam erhalten Benutzer Erkenntnisse, die relevant und umsetzbar sind. Wenn sie die Auswirkungen dieser Aktionen messen können, können sie Fortschritte validieren und feiern oder bei Bedarf die Dinge wieder auf dem richtigen Weg machen. Auf diese Weise hilft Askyourteam Räten, Kulturen der kontinuierlichen Verbesserung und der wirkungsvollen Veränderung zu fördern. Warum Askyourteam wählen? Der 100% ige Rat fokussiert Es versteht, was zum Aufbau florierender Gemeinschaften funktioniert. All-in-One-Lösung Eine einzelne, benutzerfreundliche Plattform sowohl für Community- als auch für Mitarbeitererkenntnisse. Einblicke in den Handeln Entdecken Sie relevante Erkenntnisse, konzentrieren Sie sich auf die wirkungsvollsten Handlungen und messen Sie den Fortschritt. Vertrauen von über 50 Räten in Australien und Neuseeland. AskyOurTeams Lösungen: <> Mitarbeiterstimme Tippen Sie auf die gelebten Erfahrungen der Mitarbeiter mit der Plattform der Mitarbeiter Insights, die für Räte spezialisiert sind. Es fördert leistungsstarke, engagierte Teams und beinhaltet sie in die Gestaltung, was und wie der Rat für die Gemeinde liefert. <> Community Voice Zu verstehen, was für die Menschen in der Gemeinde am wichtigsten ist, und wie ihre Ansichten zu bestimmten Fragen oder Plänen am wichtigsten sind, damit die Räte Dienstleistungen entwerfen und bereitstellen können, die ihren Bedürfnissen am besten entsprechen. <> Service Reviews Ausrichten von Diensten auf sich ändernde Gemeinschaftsbedürfnisse. Während Service-Bewertungen möglicherweise eine weitere Belastung für gestreckte Ressourcen anfühlen, wandelt AskyOurTeam, wie die Räte die Serviceplanung und die Lieferung von jährlichen und zehnjährigen Plänen ausrichten. Es priorisiert Serviceprüfungen, um den sich ändernden Bedürfnissen der Community am besten zu erfüllen, die Möglichkeiten für die Erhebung zu ermitteln und die Auswirkungen zu messen, um eine kontinuierliche Verbesserung voranzutreiben. <> Excellence Manager Eine nachgewiesene Möglichkeit, die Leistung des Rates zu beenden und die Maßnahmen zu priorisieren, die den größten Unterschied machen. Excellence Manager, entwickelt von Thrive35 und von Askyourteam betrieben, hilft den Räten, ihre Leistung gegen das australische Business Excellence Framework (ABEF) zu bewerten, einem international anerkannten Geschäftsmodell für die Ermöglichung von Exzellenz für Organisationen.