360 Feedback Tools-Software - Beliebteste Apps - St. Helena

AskYourTeam

askyourteam.com

AskYourTeam ist hier, um Kommunen dabei zu helfen, das Wesentliche auf den Punkt zu bringen. Unsere Plattform für Mitarbeiter- und Community-Einblicke ersetzt Vermutungen durch Erkenntnisse und ermöglicht eine intelligentere und schnellere Entscheidungsfindung, sodass Ihr Rat seine Ressourcen dort konzentrieren kann, wo sie den größten Unterschied machen. Mit AskYourTeam erhalten Sie relevante und umsetzbare Erkenntnisse. Wenn Sie die Auswirkungen dieser Maßnahmen messen können, um Fortschritte zu bestätigen und zu feiern oder die Dinge bei Bedarf wieder auf Kurs zu bringen. Auf diese Weise helfen wir Stadträten, Kulturen der kontinuierlichen Verbesserung und wirkungsvollen Veränderungen zu fördern. Das ist es, was uns jeden Morgen aus dem Bett treibt. Warum sollten Sie sich für AskYourTeam entscheiden? 100 % RAT-FOKUSSIERT – Wir wissen, was zum Aufbau florierender Gemeinschaften beiträgt. Komplettlösung – Eine einzige, benutzerfreundliche Plattform für Einblicke in die Gemeinschaft und die Mitarbeiter. ERKENNTNISSE ZUM HANDELN – Entdecken Sie relevante Erkenntnisse – konzentrieren Sie sich auf die wirkungsvollsten Maßnahmen – messen Sie Fortschritt, dem über 50 Räte in ganz Australien und Neuseeland vertrauen. Unsere Lösungen MITARBEITER-STIMME Nutzen Sie die gelebten Erfahrungen Ihrer Mitarbeiter mit unserer Plattform für Mitarbeiter-Insights, die speziell für Kommunen entwickelt wurde. Fördern Sie leistungsstarke, engagierte Teams und beziehen Sie sie in die Gestaltung dessen ein, was und wie Ihr Gemeinderat für Ihre Gemeinde leistet. STIMME DER GEMEINSCHAFT Verstehen Sie ganz einfach, was den Menschen in Ihrer Gemeinde am wichtigsten ist und welche Ansichten sie zu bestimmten Themen oder Plänen haben, sodass Sie Gemeindedienste entwerfen und bereitstellen können, die ihren Bedürfnissen am besten entsprechen. SERVICE-BEWERTUNGEN Passen Sie Ihre Services an die sich ändernden Community-Bedürfnisse an. Servicebewertungen könnten sich wie eine weitere Belastung für Ihre überlasteten Ressourcen anfühlen. Aber mit AskYourTeam können Sie die Art und Weise ändern, wie Ihre Gemeinde die Serviceplanung und -bereitstellung an Ihren Jahres- und Zehnjahresplänen ausrichtet. Priorisieren Sie Servicebewertungen, um den sich ändernden Bedürfnissen Ihrer Community bestmöglich gerecht zu werden, identifizieren Sie Möglichkeiten zur Steigerung und messen Sie Ihre Wirkung, um kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben. EXZELLENZ-MANAGER Eine bewährte Möglichkeit, die Leistung Ihres Gemeinderats zu steigern und die Maßnahmen zu priorisieren, die den größten Unterschied machen. Der von Thrive35 entwickelte und von AskYourTeam unterstützte Excellence Manager hilft Kommunen dabei, ihre Leistung anhand des Australian Business Excellence Framework (ABEF) zu bewerten, einem international anerkannten Geschäftsmodell zur Ermöglichung organisatorischer Exzellenz.