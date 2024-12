Beliebteste Zuletzt verwendet 360 Feedback Tools-Software - Beliebteste Apps - Neukaledonien

360-Feedback-Tools sollen den Prozess der Durchführung von 360-Grad-Bewertungen optimieren, bei denen Feedback von Mitarbeitern, ihren Vorgesetzten und direkt unterstellten Mitarbeitern eingeholt wird. Diese Tools sind besonders nützlich bei Leistungsüberprüfungszyklen und ermöglichen die effiziente Erfassung von Erkenntnissen auf allen Ebenen innerhalb einer Organisation. Prüfer können Feedback zur Arbeitsleistung eines Kollegen, zum Führungsstil eines Managers oder zur allgemeinen Arbeitserfahrung geben. Diese Tools werden in der Regel von der Personalabteilung verwaltet und erleichtern die Verteilung von 360-Grad-Umfragen an Teams. Sie helfen Arbeitgebern dabei, die Stimmung der Mitarbeiter zu verschiedenen Themen einzuschätzen, beispielsweise zur Vielfalt am Arbeitsplatz, zur Führungskompetenz und zu verdienten Teammitgliedern. Letztendlich fördern 360-Feedback-Tools Verbesserungen, indem sie Mitarbeitern und Managern wertvolle Perspektiven bieten, die durch normale Geschäftsinteraktionen möglicherweise nicht kommuniziert werden.