Das Team-zu-Team-KI-Ticketingsystem der nächsten Generation, das Ihre Gespräche auf Slack unterstützt. Wir helfen Ihnen, die richtigen Antworten zu finden, die Zusammenarbeit zu verbessern und schnellere Lösungszeiten zu erreichen. Ihre Mitarbeiter nutzen alle Slack. Warum sollten Sie sie mit der Ticketverwaltung an einen anderen Ort zwingen? Mit einem nativen Ticketing-System von Slack verbessern Sie die Zusammenarbeit zwischen Teams und ermöglichen einen effizienten Ticketing-Prozess. Mit einem neuen, einzigartigen Modell für die Arbeit mit Tickets ermöglicht Suptask die Einbindung ganzer Teams in den Behebungsprozess von Tickets. Mit einer Ticketing-Lösung, die nativ in Ihrem Slack-Arbeitsbereich läuft und in der Benutzer Tickets in ihren Konversationen aktivieren können, um Tickets anzufordern, zuzuweisen, zu priorisieren, zu überblicken, zu suchen und darauf zu antworten – ohne Slack zu verlassen. Wir sorgen für schnellere Bearbeitungszeiten bei der Lösung von Tickets, bringen Teams näher zusammen und verbessern die Zufriedenheit Ihrer Kunden.

Website: suptask.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Suptask verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.