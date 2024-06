XR Books – Custom Story Creator ist eine KI-gesteuerte Plattform, die sich auf die Erstellung maßgeschneiderter Graphic Novels konzentriert. Die Plattform nutzt GPT-4- und Stable Diffusion-Modelle, um einzigartige visuelle Erzählungen auf der Grundlage von vom Benutzer bereitgestellten Textaufforderungen zu generieren, sodass Benutzer einzigartige Comics oder Animes erstellen können, ohne dass technische oder gestalterische Fähigkeiten erforderlich sind. Mit XR Books können Benutzer in von KI erstellte Anime- und Comic-Bücher eintauchen und so die grenzenlose Welt personalisierter Graphic Novels erschließen. Die Plattform bietet verschiedene Möglichkeiten, die generierten Graphic Novels anzupassen, darunter das Hinzufügen neuer Kapitel zu bestehenden Romanen oder das Ersetzen oder Aktualisieren bereits bestehender Kapitel. XR Books bietet sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Pläne an, wobei der kostenlose Plan begrenzten Zugriff auf die KI-generierten Funktionen der Plattform und erweiterte Anpassungsoptionen bietet, die in den kostenpflichtigen Plänen verfügbar sind. Benutzer können ihre generierten Graphic Novels in ihrem Konto speichern oder sie in verschiedene Formate exportieren, z. B. als PDF- oder Bilddateien, um sie einfach zu teilen und zu drucken. Die Plattform bietet derzeit Anime, Comics und Kindergeschichten an, die Manga-Option folgt bald. Die Plattform bietet außerdem einen Bereich mit häufig gestellten Fragen (FAQ), in dem Benutzer Antworten auf häufig gestellte Fragen finden oder sich per E-Mail an das Support-Team wenden können, um weitere Unterstützung zu erhalten. Insgesamt ist XR Books – Custom Story Creator ein effektives Werkzeug für Storytelling-Enthusiasten, die mithilfe von KI einzigartige grafische Erzählungen erstellen möchten.

Website: customstorycreator.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Custom Story Creator verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.