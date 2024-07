SpeedLegal ist ein KI-gestütztes Rechtsanwaltsgehilfen-Tool, das erweiterte Vertragsprüfungsfunktionen bietet. Es ermöglicht Benutzern, Risiken schnell zu erkennen, kritische Bestimmungen zu verstehen und individuelle Beratung zu erhalten, was eine genauere Navigation bei Vereinbarungen erleichtert. Zu den Kernfunktionen von SpeedLegal gehören die Identifizierung vertraglicher Risiken, das Verständnis wichtiger Aspekte des juristischen Fachjargons, die Bereitstellung maßgeschneiderter Vorschläge auf der Grundlage spezifischer, vom Benutzer definierter Vertragsanforderungen sowie die Bereitstellung von Analysen und umsetzbaren Erkenntnissen aus Ihren Verträgen. Die KI kann vertragsbezogene Fragen in einfacher, leicht verständlicher Sprache beantworten und kurze, klare Zusammenfassungen erstellen, damit Benutzer komplexe Verträge auf einen Blick verstehen. Es unterstützt die Überprüfung zahlreicher Vertragsarten in mehreren Sprachen. SpeedLegal ermöglicht es Benutzern außerdem, ihre Vertragsstandards an ihre Geschäftsziele anzupassen und die Einheitlichkeit in jeder Vereinbarung zu wahren. Es genießt das Vertrauen von Anwälten und Fachleuten und wird dafür gelobt, dass es dazu beiträgt, die Zeit für Vertragsverhandlungen zu verkürzen, wichtige Finanzkennzahlen schneller zu ermitteln und Kosten für externe Beratung einzusparen.

Website: speedlegal.io

