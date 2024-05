SoundCommerce wurde 2018 in Seattle von Amazon und Veteranen des digitalen Handels gegründet, die davon überzeugt sind, dass jedes Unternehmen in der Lage sein sollte, „wie Amazon zu denken und zu handeln“. SoundCommerce ist eine Einzelhandelsdatenplattform, die die Geschäfts- und Datenreife beschleunigt, sodass Sie Entscheidungen treffen können, die zu profitablem Wachstum führen. Unsere Plattform – entwickelt für Einzelhändler jeder Größe und Komplexität – verwandelt Ihre einzigartige Dateninfrastruktur in eine benutzerfreundliche Umgebung ohne Code, die für jedermann zugänglich ist – kein Ingenieurabschluss erforderlich. Das Beste daran ist, dass Sie die Möglichkeit haben, nativ innerhalb der SoundCommerce-Plattform Maßnahmen zu ergreifen oder die Daten auf eine der Apps zu übertragen, die Sie bereits verwenden, und dort Maßnahmen zu ergreifen. Mit SoundCommerce haben Einzelhändler die Gewissheit, dass jede Entscheidung und jeder Dollar zu profitablem Wachstum führt. Unsere Kunden (darunter Eddie Bauer, Bala, Bed Bath & Beyond, FTD/ProFlowers und mehr) wechseln mithilfe der SoundCommerce-Plattform von umsatzbasierten Spätindikatoren zu gewinnbasierten Vorhersageindikatoren.

