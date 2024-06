Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Sonnant ist eine intuitive Plattform zur Monetarisierung und Verwaltung von Inhalten, die von Rundfunkveranstaltern, Podcastern und Radiosendern auf der ganzen Welt verwendet wird. Wir schaffen Mehrwert für unsere Kunden durch unsere bahnbrechenden KI-Lösungen. Jeden Tag maximiert Sonnant automatisch die Werbeeinnahmen für Tausende Stunden Audio- und Videoinhalte. Parallel dazu werden geringwertige manuelle Mitarbeiteraufgaben durch eine nahtlose Workflow-Automatisierung ersetzt. Was folgt, sind Zeit- und Kosteneinsparungen und ein leistungsstarkes digitales Erlebnis. Unsere zentralisierte Plattform bietet Vorteile dort, wo Ihr Team sie am meisten benötigt. Automatisierung spart Produktionsteams Zeit und Geld, Vertriebs- und Marketingteams steigern die Kundenzufriedenheit und steigern den Partnerumsatz durch verbesserte Reichweite und Werbeeinnahmen, während die Einbindung des Publikums durch Personalisierung gesteigert wird. Schauen Sie sich unseren Blog für umsetzbare Branchenanwendungsfälle an: https://sonnant.com/blog/

Kategorien : Productivity Transkriptionssoftware

Website: sonnant.com

