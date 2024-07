socra ist eine KI-gestützte Plattform zur persönlichen Zielsetzung und -erreichung. Die Plattform bietet eine Vielzahl von Tools, mit denen Benutzer ihre Ziele organisieren und planen, mit einer unterstützenden Community in Kontakt treten und maßgeschneiderte Anleitungen von ihrem persönlichen KI-Coach Socrates erhalten können. Mithilfe der „Journeys“-Funktion von Socra können Benutzer Ziele in überschaubare Schritte aufteilen und ihren Fortschritt bei der Erreichung dieser Ziele verfolgen. Darüber hinaus plant die Plattform, in Zukunft modernste Tools für die intelligente Fortschrittsverfolgung und den Community-Aufbau einzuführen. socra legt großen Wert auf Datenschutz und nutzt OpenAI, um die Sicherheit der Informationen seiner Benutzer zu gewährleisten. Benutzern wird eine dynamische Menge an täglicher KI-Nutzung zugewiesen, die sich je nach Systemnutzung ändert, und sie können ihre KI-Kapazität durch ein Abonnement der Premium- oder Pro-Stufen erhöhen. Insgesamt ist Socra ideal für Personen, die KI-Technologie nutzen möchten, um organisiert, produktiv und auf dem Weg zum Erfolg zu bleiben, und die möglicherweise von der Unterstützung einer Community profitieren.

Website: socra.com

