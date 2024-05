Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

SmatBot, eine Tochtergesellschaft von ByteQuark Solutions, ist ein führender Akteur in der KI-gestützten Chatbot-Branche mit einer weltweiten Präsenz in den Vereinigten Staaten, im Nahen Osten und in Indien mit über 5.000 aktiven Benutzern. Unsere mehrsprachige Omnichannel-KI-Chatbot-Plattform (mehr als 50 Sprachen) ist ein benutzerfreundliches, programmierungsfreies und funktionsreiches Tool, das sofortigen Echtzeit-Support über alle Kanäle (Website, mobile App, Messenger, Instagram, WhatsApp usw.) hinweg bietet. usw). Zu unseren Fähigkeiten gehören: ✅ Generieren von Leads, ✅ Kundensupport, ✅ Beantworten von FAQs, ✅ Live-Chat, ✅ WhatsApp-Marketing und Werbenachrichten, ✅ OCR-Scannen, ✅ E-Mail- und SMS-OTP-Validierung, ✅ Adwords-Verfolgung, ✅ Absichtszuordnung, ✅ kontextbasierte Automatisierung. Bestens geeignet für : ✅ D2C E-Commerce, ✅ Bildung ✅ Logistik ✅ Immobilien ✅ Gastgewerbe ✅ Gesundheitswesen ✅ Fintech

Website: smatbot.com

