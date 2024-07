SlashDreamer ist ein KI-Tool, das die Generierung von Bildern direkt innerhalb der Notion-Plattform ermöglicht. Dieses Tool dient in erster Linie dazu, die visuelle Attraktivität Ihrer Notion-Seiten zu verbessern, indem es On-Demand-Bilder basierend auf vom Benutzer bereitgestellten Eingabeaufforderungen erstellt. Die Funktionalität wird über einen speziellen Befehl „/dream“ aufgerufen, gefolgt von der Beschreibung des erforderlichen Bildes. Dadurch wird SlashDreamer aufgefordert, eine passende Illustration zu generieren und diese unter dem Text des Benutzers einzufügen. Der Vorgang endet, sobald die Beschreibung vollständig ist und durch einen Punkt gekennzeichnet wird. Der Zweck des Tools besteht darin, die Bilderzeugung nahtlos in Notion zu integrieren, was es zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel für Benutzer macht, die visuell detaillierte und anschauliche Seiten erstellen möchten. Es ist erwähnenswert, dass SlashDreamer die schriftlichen Eingabeaufforderungen direkt in der Notion-Benutzeroberfläche durch die von der KI generierten Bilder ersetzt. Auf der technischen Seite nutzt SlashDreamer fortschrittliche Modelle des maschinellen Lernens, darunter Stable Diffusion und Dalle-E, um Bilder zu generieren. Während der Dienst zur Deckung der Rechenkosten bezahlt wird, verbleiben die Rechte an den generierten Bildern gemäß den von Stable Diffusion bereitgestellten Bedingungen beim Benutzer.

Website: slashdreamer.com

